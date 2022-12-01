Федотов рассказал, какие позиции необходимо усилить ЦСКА зимой

Короткая ссылка
Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов рассказал, какие позиции необходимо усилить команде во время зимнего трансферного окна.
Федотов рассказал, какие позиции необходимо усилить ЦСКА зимой
  • globallookpress.com
  • © Edgar Breshchanov

«ЦСКА нужно иметь кадры для усиления со скамейки, в первой части сезона с этим были проблемы. Называть конкретные фамилии сейчас не буду, потому что пригласить футболиста в нынешних условиях – дело непростое», — приводит слова Федотова Bobsoccer.ru.

Также тренер ответил, не считает ли он, что клуб должен быть активнее на российском рынке.

«Топ-клуб должен быть активен на всех возможных направлениях. И российский рынок однозначно ни в коем случае нельзя сбрасывать со счетов. При этом все прекрасно понимают, что трансферная стоимость российских футболистов в нынешних условиях повысилась. На трансферном рынке любой клуб отталкивается от своих возможностей. Прошедшим летом мы не раз сталкивались с тем, что не удавалось пригласить футболистов, которых бы хотелось видеть у нас в составе», — сказал он.

После 17 туров Российской премьер-лиги ЦСКА набрал 29 очков и занимает пятое место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на 13 очков.

Ранее агент защитника ЦСКА Виллиана Роши Игорь Кампедели оценил шансы своего клиента покинуть московский клуб в летнее трансферное окно.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить