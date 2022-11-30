Агент защитника ЦСКА Роши: летом Виллиан будет очень интересен «Фенербахче»

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Агент защитника ЦСКА Виллиана Роши Игорь Кампедели оценил шансы бразильца покинуть армейский клуб в летнее трансферное окно.
Агент защитника ЦСКА Роши: летом Виллиан будет очень интересен «Фенербахче»
  • Gettyimages.ru

«В летнее трансферное окно Роша будет очень интересен «Фенербахче», — цитирует Кампедели «Чемпионат».

Он также подчеркнул, что зимой трансфер в турецкий клуб вряд ли возможен, так как в команде нет места для регистрации новых игроков. 

В нынешнем сезоне 27-летний бразилец забил два мяча в шести матчах за армейцев во всех турнирах. Контракт защитника с красно-синими рассчитан до 30 июня 2025 года.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Фенербахче» Жезуш провёл телефонный разговор с Рошей.

 

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