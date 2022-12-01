Sky Sport: прокуратура предъявила обвинение бывшим руководителям «Ювентуса»

Прокуратура Турина предъявила обвинение бывшему президенту «Ювентуса» Андреа Аньелли.

Помимо Аньелли, обвинения предъявлены его бывшему заместителю Павелу Недведу и экс-гендиректору клуба Маурицио Арривабене, сообщает Sky Sport.

27 ноября 2021 года стало известно, что Аньелли, Недвед, Арривабене и бывший спортивный директор Фабио Паратичи находятся под следствием из-за ложной отчётности и прироста капитала в размере €50 млн.

Аньелли руководил «Ювентусом» с 2010 года. Под его управлением туринская команда девять раз выигрывала Серию А.

Ранее в «Ювентусе» подтвердили отставку совета директоров клуба.