Sky Sport: прокуратура предъявила обвинение бывшим руководителям «Ювентуса»

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Прокуратура Турина предъявила обвинение бывшему президенту «Ювентуса» Андреа Аньелли.
Sky Sport: прокуратура предъявила обвинение бывшим руководителям «Ювентуса»
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  • © Daniele Badolato - Juventus FC

Помимо Аньелли, обвинения предъявлены его бывшему заместителю Павелу Недведу и экс-гендиректору клуба Маурицио Арривабене, сообщает Sky Sport.

27 ноября 2021 года стало известно, что Аньелли, Недвед, Арривабене и бывший спортивный директор Фабио Паратичи находятся под следствием из-за ложной отчётности и прироста капитала в размере €50 млн.

Аньелли руководил «Ювентусом» с 2010 года. Под его управлением туринская команда девять раз выигрывала Серию А.

Ранее в «Ювентусе» подтвердили отставку совета директоров клуба.

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