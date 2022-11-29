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В «Ювентусе» подтвердили отставку совета директоров клуба

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В «Ювентусе» подтвердили информацию об уходе руководства клуба вместе с президентом Андреа Аньелли.

Управляющий директор Маурицио Арривабене останется в клубе до формирования нового совета директоров, сообщается на официальном сайте клуба.

27 ноября 2021 года стало известно, что Аньелли, вице-президент туринского клуба Павел Недвед и бывший спортивный директор клуба Фабио Паратичи находятся под следствием из-за ложной отчётности и приросте капитала в размере €50 млн.

Ранее главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри рассказал о ситуации в туринском клубе.

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