Погребняк: у Промеса должна быть красная карточка по итогам драки в конце игры с «Зенитом»

Бывший нападающий сборной России Павел Погребняк высказался о драке на матче группового этапа Кубка России по футболу между петербургским «Зенитом» и московским «Спартаком».

«Я был на матче в Петербурге и ещё тогда удивился, что Промес избежал красной карточки. Ему, как главному зачинщику драки, её надо было показывать первому», — цитирует Погребняк «Матч ТВ».

Погребняк уверен, что нидерландский полузащитник «Спартака» спровоцировал конфликт.

«Арбитр Москалёв десять минут смотрел VAR — как можно было там не увидеть, что Промеса надо было однозначно удалять? Все остальные решения, считаю, по делу, кроме неудаления Промеса», — добавил бывший нападающий «Зенита» и «Спартака» Погребняк.

Встреча проходила на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и завершилась вничью (0:0) в основное время. По пенальти сильнее оказались футболисты «Зенита» (4:2).

У красно-белых после драки были удалены Александр Соболев, Шамар Николсон и Александр Селихов, у «Зенита» — Вильмар Барриос, Малком и Родригао.

Ранее главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о массовой драке в матче шестого тура группового этапа Кубка России со «Спартаком».