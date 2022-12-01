В «Барселоне» заявили, что Месси может вернуться в клуб после завершения карьеры

Короткая ссылка
Спортивный директор «Барселоны» Йорди Кройфф заявил, что в клубе всегда ждут нападающего «Пари Сен-Жермен» Лионеля Месси.
В «Барселоне» заявили, что Месси может вернуться в клуб после завершения карьеры
  • AP

«Барселона» и Месси должны снова собраться вместе. Это может быть после завершения его карьеры, но, конечно, не хватает последнего объятия между клубом и игроком», — цитирует функционера RAC1.

35-летний нападающий известен по выступлениям за испанскую «Барселону». В составе сине-гранатовых он провёл 778 матчей, в которых отличился 672 раза и сделал 303 результативные передачи.

Аргентинский футболист семь раз становился обладателем «Золотого мяча».

Ранее Щенсны поспорил с Месси на €100, что судья не назначит пенальти.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить