В «Барселоне» заявили, что Месси может вернуться в клуб после завершения карьеры

Спортивный директор «Барселоны» Йорди Кройфф заявил, что в клубе всегда ждут нападающего «Пари Сен-Жермен» Лионеля Месси.

«Барселона» и Месси должны снова собраться вместе. Это может быть после завершения его карьеры, но, конечно, не хватает последнего объятия между клубом и игроком», — цитирует функционера RAC1.

35-летний нападающий известен по выступлениям за испанскую «Барселону». В составе сине-гранатовых он провёл 778 матчей, в которых отличился 672 раза и сделал 303 результативные передачи.

Аргентинский футболист семь раз становился обладателем «Золотого мяча».

Ранее Щенсны поспорил с Месси на €100, что судья не назначит пенальти.