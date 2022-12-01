В «Барселоне» заявили, что Месси может вернуться в клуб после завершения карьеры
- AP
«Барселона» и Месси должны снова собраться вместе. Это может быть после завершения его карьеры, но, конечно, не хватает последнего объятия между клубом и игроком», — цитирует функционера RAC1.
35-летний нападающий известен по выступлениям за испанскую «Барселону». В составе сине-гранатовых он провёл 778 матчей, в которых отличился 672 раза и сделал 303 результативные передачи.
Аргентинский футболист семь раз становился обладателем «Золотого мяча».
Ранее Щенсны поспорил с Месси на €100, что судья не назначит пенальти.