Агент Азмуна отреагировал на слухи об интересе «Сочи»
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«Когда «Сочи» действительно заинтересуется Сердаром, они могут позвонить нам напрямую и сделать предложение, без проблем», — цитирует агента Sport24.
Он отметил, что пока игрок не собирается покидать немецкий клуб.
Азмун перешёл из «Зенита» в «Байер» в зимнее трансферное окно. За немецкую команду в нынешнем сезоне иранец провёл 11 матчей во всех турнирах и сделал две результативные передачи.
Ранее Азмун объяснил, почему схватил за горло тренера сборной Ирана Кейруша.