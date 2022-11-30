Агент Азмуна отреагировал на слухи об интересе «Сочи»

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Арманд Дурн, агент нападающего «Байера» Сердара Азмуна, отреагировал на интерес к своему клиенту со стороны «Сочи».
Агент Азмуна отреагировал на слухи об интересе «Сочи»
  • Gettyimages.ru

«Когда «Сочи» действительно заинтересуется Сердаром, они могут позвонить нам напрямую и сделать предложение, без проблем», — цитирует агента Sport24.

Он отметил, что пока игрок не собирается покидать немецкий клуб.

Азмун перешёл из «Зенита» в «Байер» в зимнее трансферное окно. За немецкую команду в нынешнем сезоне иранец провёл 11 матчей во всех турнирах и сделал две результативные передачи.

Ранее Азмун объяснил, почему схватил за горло тренера сборной Ирана Кейруша.

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