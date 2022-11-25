Азмун объяснил, почему схватил за горло тренера сборной Ирана Кейруша
Нападающий сборной Ирана Сердар Азмун рассказал, почему схватил за горло главного тренера национальной команды Карлуша Кейруша во время матча чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре с Уэльсом.
«Зачем ты душил тренера после второго забитого мяча? Да нет, всё нормально! Мы просто его очень сильно любим», — цитирует Азмуна Sport24.
Встреча проходила на стадионе «Ахмед бин Али» в Аль-Райане и завершилась со счётом 2:0 в пользу иранской сборной.
Иран набрал три очка и поднялся на второе место в турнирной таблице группы B. Уэльс с одним очком опустился на последнюю, четвёртую строчку.
В группе B также выступают команды Англии и США, которые играют между собой сегодня, 25 ноября. Встреча началась в 22:00 мск.
Ранее главный тренер сборной Ирана Карлуш Кейруш прокомментировал победу над командой Уэльса в матче ЧМ-2022.