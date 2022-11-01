Главный тренер Ирана — о победе над Уэльсом: это только начало

Главный тренер сборной Ирана Карлуш Кейруш прокомментировал победу над командой Уэльса в матче второго тура группового этапа чемпионата мира 2022 года в Катаре.

«Это только начало. Нам нужно продолжить работу. Прекрасный день для Ирана. Мои футболисты сегодня показали, что любят играть в футбол. Они заслуживают поддержки. Мы хотим играть для болельщиков», — приводит слова Кейруша ESPN.

Встреча проходила на стадионе «Ахмед бин Али» в Аль-Райане и завершилась со счётом 2:0.

Иран набрал три очка и поднялся на второе место в турнирной таблице группы B. Уэльс с одним очком опустился на последнюю, четвёртую, строчку.

В группе B также выступают команды Англии и США, которые сыграют между собой сегодня, 25 ноября. Начало — 22:00 мск.

Ранее сообщалось, что Иран впервые в истории победил европейскую сборную на ЧМ по футболу.