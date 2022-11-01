Иран впервые в истории победил европейскую сборную на ЧМ по футболу

Сборная Ирана впервые в истории одержала победу над командой из Европы на чемпионате мира по футболу.

В матче второго тура группового этапа чемпионата мира 2022 года в Катаре Иран победил Уэльс со счётом 2:0.

Как сообщает Optra, иранская сборная также впервые смогла сыграть на ноль против европейцев на мундиале.

Ранее сообщалось, что нападающий сборной Ирана Сердар Азмун является лидером ЧМ-2022 в Катаре по попаданиям в каркас ворот.