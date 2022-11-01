Азмун — лидер ЧМ-2022 по попаданиям в каркас ворот

Нападающий сборной Ирана Сердар Азмун является лидером чемпионата мира 2022 года в Катаре по попаданиям в каркас ворот.

В матче первого тура группового этапа против команды Англии (2:6) 27-летний иранец попал в штангу.

Во встрече второго тура со сборной Уэльса (2:0) нападающий попал в перекладину.

Всего на счету Азмуна девять ударов по воротам на чемпионате мира в Катаре, из них четыре — в створ.

Ранее сообщалось, что Иран в большинстве обыграл Уэльс на ЧМ-2022.