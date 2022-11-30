Колосков: у меня нет оптимизма по поводу прихода Бердыева в «Сочи»
- РИА Новости
«У меня нет какого-то оптимизма по поводу «Сочи». Во-первых, Бердыев уже давно не работал в России. Во-вторых, мы не знаем, какая у него мотивация. В-третьих, неизвестно, насколько команда сможет усилиться зимой», — цитирует Колоскова РИА Новости.
Бердыев является двукратным чемпионом России с «Рубином». С «Кайратом» тренер выиграл Кубок Казахстана.
24 ноября специалист сообщил о желании покинуть пост главного тренера иранского «Трактора».
После 17 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Сочи» набрал 25 очков и занимает девятое место в турнирной таблице.
Ранее Борис Ротенберг подтвердил назначение Бердыева на пост главного тренера «Сочи».