Колосков: у меня нет оптимизма по поводу прихода Бердыева в «Сочи»

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Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков высказал мнение, что приход Курбана Бердыева на должность главного тренера «Сочи» не вызывает большого оптимизма.
Колосков: у меня нет оптимизма по поводу прихода Бердыева в «Сочи»
  • РИА Новости

 «У меня нет какого-то оптимизма по поводу «Сочи». Во-первых, Бердыев уже давно не работал в России. Во-вторых, мы не знаем, какая у него мотивация. В-третьих, неизвестно, насколько команда сможет усилиться зимой», — цитирует Колоскова РИА Новости.

Бердыев является двукратным чемпионом России с «Рубином». С «Кайратом» тренер выиграл Кубок Казахстана.

24 ноября специалист сообщил о желании покинуть пост главного тренера иранского «Трактора».

После 17 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Сочи» набрал 25 очков и занимает девятое место в турнирной таблице.

Ранее Борис Ротенберг подтвердил назначение Бердыева на пост главного тренера «Сочи».

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