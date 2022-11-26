Борис Ротенберг подтвердил назначение Бердыева на пост главного тренера «Сочи»

Президент «Сочи» Борис Ротенберг заявил, что специалист Курбан Бердыев назначен на пост главного тренера команды.

«Сегодня Курбан Бекиевич был представлен команде. У него огромный футбольный опыт. И я уверен, что он поможет Сочи на данном этапе развития клуба. Контракт подписан на 2,5 года», — цитирует Ротенберга Telegram-канал «Коммент.Шоу».

Бердыев является двукратным чемпионом России с «Рубином». С «Кайратом» тренер выиграл Кубок Казахстана.

24 ноября специалист сообщил о желании покинуть пост главного тренера иранского «Трактора».

После 17 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Сочи» набрал 25 очков и занимает девятое место в турнирной таблице.

Ранее сообщалось, что Ротенберг наложил вето на приглашение Бердыева в клуб в 2019 году.