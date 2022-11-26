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Борис Ротенберг подтвердил назначение Бердыева на пост главного тренера «Сочи»

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Президент «Сочи» Борис Ротенберг заявил, что специалист Курбан Бердыев назначен на пост главного тренера команды.
Борис Ротенберг подтвердил назначение Бердыева на пост главного тренера «Сочи»
  • РИА Новости
  • © Григорий Сысоев

«Сегодня Курбан Бекиевич был представлен команде. У него огромный футбольный опыт. И я уверен, что он поможет Сочи на данном этапе развития клуба. Контракт подписан на 2,5 года», — цитирует Ротенберга Telegram-канал «Коммент.Шоу».

Бердыев является двукратным чемпионом России с «Рубином». С «Кайратом» тренер выиграл Кубок Казахстана.

24 ноября специалист сообщил о желании покинуть пост главного тренера иранского «Трактора».

После 17 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Сочи» набрал 25 очков и занимает девятое место в турнирной таблице.

Ранее сообщалось, что Ротенберг наложил вето на приглашение Бердыева в клуб в 2019 году.

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