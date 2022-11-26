Борис Ротенберг подтвердил назначение Бердыева на пост главного тренера «Сочи»
- РИА Новости
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«Сегодня Курбан Бекиевич был представлен команде. У него огромный футбольный опыт. И я уверен, что он поможет Сочи на данном этапе развития клуба. Контракт подписан на 2,5 года», — цитирует Ротенберга Telegram-канал «Коммент.Шоу».
Бердыев является двукратным чемпионом России с «Рубином». С «Кайратом» тренер выиграл Кубок Казахстана.
24 ноября специалист сообщил о желании покинуть пост главного тренера иранского «Трактора».
После 17 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Сочи» набрал 25 очков и занимает девятое место в турнирной таблице.
Ранее сообщалось, что Ротенберг наложил вето на приглашение Бердыева в клуб в 2019 году.