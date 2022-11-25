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РИА Новости: Борис Ротенберг наложил вето на приход Бердыева в «Сочи» в 2019 году

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Владелец «Сочи» Борис Ротенберг наложил вето на приглашение специалиста Курбана Бердыева в клуб в 2019 году.
РИА Новости: Борис Ротенберг наложил вето на приход Бердыева в «Сочи» в 2019 году
  • РИА Новости
  • © Владимир Астапкович

Решение функционера было обусловлено стилем работы специалиста, который в клубах руководил не только командой, но и административными процессами, сообщает РИА Новости.

Бердыев является двукратным чемпионом России с «Рубином». С «Кайратом» тренер выиграл Кубок Казахстана.

24 ноября специалист сообщил о желании покинуть пост главного тренера иранского «Трактора».

Ранее эквадорский полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа высказался о возможном назначении Бердыева на пост главного тренера команды.

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