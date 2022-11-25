РИА Новости: Борис Ротенберг наложил вето на приход Бердыева в «Сочи» в 2019 году

Владелец «Сочи» Борис Ротенберг наложил вето на приглашение специалиста Курбана Бердыева в клуб в 2019 году.

РИА Новости

© Владимир Астапкович