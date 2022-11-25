РИА Новости: Борис Ротенберг наложил вето на приход Бердыева в «Сочи» в 2019 году
- РИА Новости
- © Владимир Астапкович
Решение функционера было обусловлено стилем работы специалиста, который в клубах руководил не только командой, но и административными процессами, сообщает РИА Новости.
Бердыев является двукратным чемпионом России с «Рубином». С «Кайратом» тренер выиграл Кубок Казахстана.
24 ноября специалист сообщил о желании покинуть пост главного тренера иранского «Трактора».
Ранее эквадорский полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа высказался о возможном назначении Бердыева на пост главного тренера команды.