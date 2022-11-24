Нобоа поддержал возможное назначение Бердыева на пост главного тренера «Сочи»

Эквадорский полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа высказался о возможном назначении специалиста Курбана Бердыева на пост главного тренера команды.

«Все знают, что Курбан — мой тренер, это очень хороший специалист. Посмотрим, что будет дальше. Если он возглавит «Сочи», то это будет хорошо. Он сделает очень хорошую команду», — цитирует Нобоа РИА Новости.

Бердыев является двукратным чемпионом России с «Рубином». С «Кайратом» тренер выиграл Кубок Казахстана. Сейчас он тренирует иранский «Трактор».

«Сочи» с 25 очками располагается на девятом месте в таблице Российской премьер-лиги (РПЛ).

Ранее бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис заявил, что с Бердыевым «Сочи» может стать вторым в РПЛ.