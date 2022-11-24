Канчельскис считает, что с Бердыевым «Сочи» может стать вторым в РПЛ

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался о возможном назначении Курбана Бердыева на пост главного тренера «Сочи».

«Вспомните «Ростов» Бердыева. Это была очень сильная команда, вторая в РПЛ. «Сочи» может претендовать на такой же успех. «Зенит» обойти нереально никому», — цитирует Канчельскиса Sport24.

По его словам, возвращение специалиста в чемпионат России является любопытным событием, за которым будет интересно наблюдать, потому что подобных тренеров можно пересчитать по пальцам. Он также отметил, что Бердыев уже всем доказал, что он великий тренер.

Бердыев является двукратным чемпионом России с «Рубином». С «Кайратом» тренер выиграл Кубок Казахстана. Сейчас он тренирует иранский «Трактор».

«Сочи» с 25 очками располагается на девятом месте в таблице Российской премьер-лиги (РПЛ).

Ранее Бердыев сообщил о желании покинуть пост главного тренера иранского «Трактора».