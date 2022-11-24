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Бердыев попросил иранский «Трактор» освободить его от должности главного тренера команды

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Российский специалист Курбан Бердыев сообщил о желании покинуть пост главного тренера иранского «Трактора».

«Я должен вернуться в Россию», — приводит слова Бердыева сайт иранского клуба.

Отмечается, что просьба Бердыева будет рассмотрена на заседании совета директоров «Трактора» в ближайшие дни.

19 ноября стало известно, что специалист может возглавить «Сочи».

Сочинский клуб с 25 очками располагается на девятом месте в таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). Главным тренером команды является Александр Точилин.

Ранее наставник «Сочи» Александр Точилин отреагировал на слухи о возможном назначении Бердыева на пост главного тренера команды.

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