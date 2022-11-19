Точилин — о возможном назначении Бердыева главным тренером «Сочи»: добро пожаловать

Наставник «Сочи» Александр Точилин отреагировал на слухи о возможном назначении специалиста Курбана Бердыева на пост главного тренера команды.

«Бердыев сменит меня на посту тренера «Сочи»? Меня не уведомляли. Поэтому добро пожаловать! Не ко мне вопрос. Что тут комментировать», — цитирует Точилина «Спорт-Экспресс».

Бердыев является двукратным чемпионом России с «Рубином». С «Кайратом» тренер выиграл Кубок Казахстана. Сейчас он тренирует иранский «Трактор».

«Сочи» с 25 очками располагается на девятом месте в таблице Российской премьер-лиги (РПЛ).

Ранее агент Деян Йоксимович, представляющий интересы тренера Марко Николича, прокомментировал информацию, что сербский специалист может возглавить «Сочи».