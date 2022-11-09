Агент Николича опроверг информацию о возможном назначении тренера в «Сочи»

Агент Деян Йоксимович, представляющий интересы тренера Марко Николича, прокомментировал информацию, что сербский специалист может возглавить «Сочи».

«Николич на посту главного тренера «Сочи» — это выдумки какого-то журналиста. Специалист не ведёт переговоры с клубом», — цитирует Йоксимовича Sport24.

Как сообщает «РБ Спорт», Николича рассматривает руководство сочинского клуба как главного кандидата в случае отставки Вадима Гаранина.

Сербский тренер возглавлял железнодорожников с мая 2020-го по октябрь 2021 года. Под его руководством «Локомотив» завоевал бронзовую медаль Российской премьер-лиги (РПЛ) и выиграл Кубок России.

Николич начал тренерскую карьеру в 2008 году. Он работал главным тренером в сербском «Партизане», словенской «Олимпии» и венгерском «МОЛ Фехервар».

Ранее сообщалось, что тренер Александр Точилин останется главным тренером, если «Сочи» не договорится с другими кандидатами.