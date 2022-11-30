Экс-директора «Адмирала» осудили на 4,5 года колонии за хищения из бюджета

Фрунзенский районный суд Владивостока назначил 4,5 года колонии бывшему директору владивостокского «Адмирала» Илье Спокойнову по делу о хищении бюджетных средств.

«Спокойнов — четыре года шесть месяцев реального лишения свободы и 500 тыс. рублей штрафа», — сообщил РИА Новости представитель суда.

Также 30 ноября осудили бывшего генерального директора ООО «Телерадиокомпания «Новая волна» Марину Свиридову, которая на момент возбуждения дела являлась женой Спокойнова. Свиридова получила пять лет лишения свободы и штраф 600 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что «Адмирал» обыграл московское «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.