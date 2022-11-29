Директор «Барселоны» прокомментировал возможный уход Бускетса

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Спортивный директор «Барселоны» Йорди Кройфф высказался о будущем полузащитника Серхио Бускетса.
Директор «Барселоны» прокомментировал возможный уход Бускетса
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  • © Alex Livesey - Danehouse

«Когда он вернётся с чемпионата мира, очевидно, появятся ответы, потому что клуб также должен планировать будущее», — приводит слова Кройффа Mundo Deportivo.

По информации El Nacional, Бускетс уже уведомил президента Жоана Лапорту по поводу того, что не будет продлевать контракт. Отмечается, что он хочет продолжить карьеру в MLS.

Напомним, что в составе «Барселоны» Бускетс выступает с 2008 года. Его контракт истекает по окончании сезона-2022/23.

Ранее сообщалось, что Бускетс хочет уйти из «Барселоны» по окончании сезона-2022/23.

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