Директор «Барселоны» прокомментировал возможный уход Бускетса

Спортивный директор «Барселоны» Йорди Кройфф высказался о будущем полузащитника Серхио Бускетса.

«Когда он вернётся с чемпионата мира, очевидно, появятся ответы, потому что клуб также должен планировать будущее», — приводит слова Кройффа Mundo Deportivo.

По информации El Nacional, Бускетс уже уведомил президента Жоана Лапорту по поводу того, что не будет продлевать контракт. Отмечается, что он хочет продолжить карьеру в MLS.

Напомним, что в составе «Барселоны» Бускетс выступает с 2008 года. Его контракт истекает по окончании сезона-2022/23.

Ранее сообщалось, что Бускетс хочет уйти из «Барселоны» по окончании сезона-2022/23.