«Пари НН» предложил нападающему Сулейманову продлить контракт

Агент нападающего «Пари Нижний Новгород» Тимура Сулейманова Вадим Шпинёв рассказал о переговорах с клубом по продлению контракта с игроком.

«Руководство «Пари НН» вышло с предложением о продлении условий трудового договора Сулейманова. Мы сейчас находимся в стадии обсуждения переподписания контракта на лучших условиях», — цитирует Шпинёва Metaratings.ru.

22-летний форвард является воспитанником «Локомотива». В 2020 форвард присоединился к нижегородскому клубу. Сулейманов провёл за «Пари НН» 87 матчей во всех турнирах, забил 19 мячей и отдал восемь результативных передач.

Ранее защитник «Пари НН» Лукас Масоэро поделился эмоциями от матча первого тура группового этапа чемпионата мира — 2022 между Аргентиной и Саудовской Аравией.