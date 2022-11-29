«Пари НН» предложил нападающему Сулейманову продлить контракт

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Агент нападающего «Пари Нижний Новгород» Тимура Сулейманова Вадим Шпинёв рассказал о переговорах с клубом по продлению контракта с игроком.
«Пари НН» предложил нападающему Сулейманову продлить контракт
  • РИА Новости
  • © Алексей Филиппов

«Руководство «Пари НН» вышло с предложением о продлении условий трудового договора Сулейманова. Мы сейчас находимся в стадии обсуждения переподписания контракта на лучших условиях», — цитирует Шпинёва Metaratings.ru.

22-летний форвард является воспитанником «Локомотива». В 2020 форвард присоединился к нижегородскому клубу. Сулейманов провёл за «Пари НН» 87 матчей во всех турнирах, забил 19 мячей и отдал восемь результативных передач.

Ранее защитник «Пари НН» Лукас Масоэро поделился эмоциями от матча первого тура группового этапа чемпионата мира — 2022 между Аргентиной и Саудовской Аравией.

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