Аргентинский игрок «Пари НН» не считает позором поражение своей сборной от Саудовской Аравии на ЧМ-2022

Защитник «Пари НН» Лукас Масоэро поделился эмоциями от матча первого тура группового этапа чемпионата мира — 2022 между Аргентиной и Саудовской Аравией.

«Поражение Аргентины? Мне было сложно. Я переживаю за сборную. Я до сих пор грустный. Позор? Нет. Аргентина играла лучше, но спорт таков», — цитирует Масоэро «Спорт-Экспресс».

Встреча первого тура группы C на стадионе «Лусаил Айконик» в Лусаиле завершилась со счётом 2:1 в пользу подопечных Эрве Ренара.

В составе сборной Саудовской Аравии мячи забили Аль-Шехри (48-я минута), Аль-Давсари (53-я). У Аргентины отличился Лионель Месси (десятая, пенальти).

Ранее нападающий сборной Аргентины Лионель Месси высказался о поражении от Саудовской Аравии в матче первого тура чемпионата мира в Катаре.