Поединок UFC между Чимаевым и Ковингтоном может не состояться

В команде шведского бойца чеченского происхождения Хамзата Чимаева сообщили, что бой с американцем Колби Ковингтоном на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) может не состояться.

«Бой может не состояться. Ковингтон отказывается подписывать контракт», — приводит слова собеседника ТАСС.

Поединок должен состояться в марте 2023 года.

На счету 28‑летнего Чимаева 12 побед в 12 боях в смешанных единоборствах (MMA). У 34‑летнего Ковингтона — 17 побед и три поражения.

Ранее российский боец Ильяс Хамзин прокомментировал возможный поединок UFC в среднем весе между бразильцем Алексом Перейрой и шведом чеченского происхождения Хамзатом Чимаевым.