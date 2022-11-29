Поединок UFC между Чимаевым и Ковингтоном может не состояться
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«Бой может не состояться. Ковингтон отказывается подписывать контракт», — приводит слова собеседника ТАСС.
Поединок должен состояться в марте 2023 года.
На счету 28‑летнего Чимаева 12 побед в 12 боях в смешанных единоборствах (MMA). У 34‑летнего Ковингтона — 17 побед и три поражения.
Ранее российский боец Ильяс Хамзин прокомментировал возможный поединок UFC в среднем весе между бразильцем Алексом Перейрой и шведом чеченского происхождения Хамзатом Чимаевым.