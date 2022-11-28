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Футболист «Сочи» Сиссако: я не гонюсь за мечтой играть именно в ПСЖ

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Малийский защитник «Сочи» Мусса Сиссако рассказал об отношении к французскому «Пари Сен‑Жермен».
Футболист «Сочи» Сиссако: я не гонюсь за мечтой играть именно в ПСЖ
  • РИА Новости

«Это мой родной клуб, он навсегда в моём сердце, в Париже живут родители. Но я не гонюсь за мечтой играть именно в ПСЖ. Если так сложится, буду рад, но если нет, ничего страшного. Буду строить карьеру в другом месте», — цитирует Сиссако «Матч ТВ».

21-летний защитник является воспитанником академии ПСЖ. В сезоне-2021/22 футболист провёл в бельгийском «Стандарде» 22 матча и забил один мяч.

После 17 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Сочи» набрал 25 очков и занимает девятое место в турнирной таблице.

Ранее президент «Сочи» Борис Ротенберг заявил, что специалист Курбан Бердыев назначен на пост главного тренера команды.

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