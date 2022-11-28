Федун: Родригао — зачинщик массовой драки в матче «Зенита» и «Спартака»

Бывший владелец «Спартака» Леонид Федун высказался о драке между игроками красно-белых и «Зенита» в матче шестого тура группового этапа Кубка мира.

«Родригао — зачинщик. И всё остальное понеслось. Что произошло, то произошло, такое, конечно, не красит наш футбол. Понятно, что мы потеряли двух нападающих и вратаря», — цитирует Федуна «РБ Спорт».

Он добавил, что дисквалификация, скорее всего, будет долгой, поэтому это минус для команды. По мнению экс-президента, болельщики довольны таким шоу.

Встреча завершилась вничью (0:0) в основное время. По пенальти сильнее оказались футболисты «Зенита» (4:2).

У красно-белых после драки были удалены Александр Соболев, Шамар Николсон и Александр Селихов, у «Зенита» — Вильмар Барриос, Малком и Родригао.

Ранее сообщалось, что КДК РФС рассмотрит массовую драку в матче Кубка России «Зенит» — «Спартак» 1 декабря.