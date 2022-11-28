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Карпин: не согласен с разговорами, что в сборной России кто-то не выкладывается

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Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин высказался об отношении игроков к товарищеским матчам.
Карпин: не согласен с разговорами, что в сборной России кто-то не выкладывается
  • РИА Новости

«Все эти разговоры, будто кто-то не выкладывается, будто нет горящих глаз, — с этим абсолютно не согласен. Если взять матч с Таджикистаном, то только это и было — запредельное желание», — цитирует Карпина «Чемпионат».

Напомним, что сборная России осенью провела три товарищеских матча с командами Киргизии (2:1), Узбекистана (0:0) и Таджикистана (0:0).

Подопечные Карпина не принимают участие в чемпионате мира в Катаре из-за недопуска к стыковым матчам.

Ранее Карпин ответил на вопрос о шансах России побороться за путёвку на ЧМ-2026.

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