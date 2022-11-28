Терещенко оценил игру Капризова в матче с «Аризоной»
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«Он лидер! Он должен это делать! Это его работа. Если ты хочешь быть наверху, ты должен показывать результат, иначе будешь никому не нужен. Потенциал Капризов в НХЛ? Всё зависит от него и обстоятельств вокруг, от партнёров», — цитирует Терещенко «Спорт-Экспресс».
Игра в Сент-Поле завершилась со счётом 4:3 в пользу «Миннесоты».
Россиянин отметился заброшенной шайбой на девятой минуте.
«Миннесота» с 22 очками занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции. «Аризона» с 17 очками располагается на 13-й позиции.
Ранее Капризов признан второй звездой матча «Миннесота» — «Аризона».