Терещенко оценил игру Капризова в матче с «Аризоной»

Трёхкратный чемпион мира Алексей Терещенко высказался об игре форварда «Миннесота Уайлд» Кирилла Капризова в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«Он лидер! Он должен это делать! Это его работа. Если ты хочешь быть наверху, ты должен показывать результат, иначе будешь никому не нужен. Потенциал Капризов в НХЛ? Всё зависит от него и обстоятельств вокруг, от партнёров», — цитирует Терещенко «Спорт-Экспресс».

Игра в Сент-Поле завершилась со счётом 4:3 в пользу «Миннесоты».

Россиянин отметился заброшенной шайбой на девятой минуте.

«Миннесота» с 22 очками занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции. «Аризона» с 17 очками располагается на 13-й позиции.

Ранее Капризов признан второй звездой матча «Миннесота» — «Аризона».