Погребняк не считает провальным выступление «Зенита» в группе Кубка России по футболу
- РИА Новости
«Конечно, я не считаю третье место в группе провалом, так как «Зенит» вышел в плей-офф Кубка России. Ничего страшного в том, что они опустились в «Путь регионов», нет, может, так даже лучше будет, они проведут там больше матчей», — цитирует Погребняка ТАСС.
Встреча проходила на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и завершилась вничью (0:0) в основное время. По пенальти сильнее оказались футболисты «Зенита» (4:2).
У красно-белых после драки были удалены Александр Соболев, Шамар Николсон и Александр Селихов, у «Зенита» — Вильмар Барриос, Малком и Родригао.
Ранее сообщалось, что Романцев недоволен дракой на матче «Спартак» — «Зенит».