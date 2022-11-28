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Погребняк не считает провальным выступление «Зенита» в группе Кубка России по футболу

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Бывший нападающий «Зенита» Павел Погребняк высказал мнение, что третье место клуба нельзя считать провальным результатом, так как команда вышла в плей-офф Кубка России и претендует на победу.
Погребняк не считает провальным выступление «Зенита» в группе Кубка России по футболу
  • РИА Новости

«Конечно, я не считаю третье место в группе провалом, так как «Зенит» вышел в плей-офф Кубка России. Ничего страшного в том, что они опустились в «Путь регионов», нет, может, так даже лучше будет, они проведут там больше матчей», — цитирует Погребняка ТАСС.

Встреча проходила на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и завершилась вничью (0:0) в основное время. По пенальти сильнее оказались футболисты «Зенита» (4:2).

У красно-белых после драки были удалены Александр Соболев, Шамар Николсон и Александр Селихов, у «Зенита» — Вильмар Барриос, Малком и Родригао.

Ранее сообщалось, что Романцев недоволен дракой на матче «Спартак» — «Зенит».

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