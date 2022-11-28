Романцев недоволен дракой на матче «Спартак» — «Зенит»

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев высказался о массовой драке в матче шестого тура Кубка России по футболу с «Зенитом».

«Не знаю, как кому, но мне такие заварухи, как в концовке кубкового матча «Зенита» со «Спартаком», удовольствия не приносят. Да — горячо, да — с душой, но при чём здесь футбол? И первое, что пришло в голову, — а почему вы, ребятки, всё это на поле не показывали?» — цитирует Романцева «Спорт-Экспресс».

Встреча проходила на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и завершилась вничью (0:0) в основное время. По пенальти сильнее оказались футболисты «Зенита» (4:2).

У красно-белых после драки были удалены Александр Соболев, Шамар Николсон и Александр Селихов, у «Зенита» — Вильмар Барриос, Малком и Родригао.

Ранее защитник «Зенита» Родригао высказался о потасовке между игроками санкт-петербургской команды и «Спартака».