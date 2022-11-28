Нападающий «Миннесоты» Болди: Капризов — суперзвезда

Форвард «Миннесоты» Мэтт Болди оценил игру российского нападающего Кирилла Капризова.

«Он — суперзвезда, не просто так он один из лучших игроков лиги. Он держит под контролем», — цитирует Болди The Athletic.

Игра в Сент-Поле завершилась со счётом 4:3 в пользу «Миннесоты».

Россиянин отметился заброшенной шайбой на девятой минуте.

«Миннесота» с 22 очками занимает девятое место в турнирной таблице Западной конфедерации. «Аризона» с 17 очками располагается на 13-й позиции.

Ранее Капризов признан второй звездой матча «Миннесота» — «Аризона».