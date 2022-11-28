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Президент РФС Дюков: в настоящий момент закон о продаже пива на стадионах не обсуждается

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Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков сообщил, ведутся ли переговоры о внедрении алкоголя на российские стадионы.
Президент РФС Дюков: в настоящий момент закон о продаже пива на стадионах не обсуждается
  • РИА Новости

«Должен быть принят закон, чтобы на стадионах осуществлялась продажа пива. В настоящий момент данный закон не обсуждается. Без его принятия продажа пива невозможна», — цитирует Дюкова «Чемпионат».

Напомним, что 18 ноября ФИФА объявила о запрете продажи пива на стадионах чемпионата мира 2022 года в Катаре. Продажа будет осуществляться на Фестивале болельщиков, в фан‑зонах и авторизованных местах чемпионата мира, но убрана с периметра стадионов.

Ранее Дюков рассказал, когда может состояться товарищеский матч между сборными России и Ирана.

 

 

 

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