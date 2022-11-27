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Metatarings: «Химки» попросили трёх игроков начать поиски новых клубов

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«Химки» попросили трёх игроков начать поиски новых клубов.
Metatarings: «Химки» попросили трёх игроков начать поиски новых клубов
  • Gettyimages.ru

Как сообщает Metatarings.ru, среди игроков, которых руководство подмосковного клуба уведомило о том, что им необходимо начать искать новые команды для продолжения карьеру, оказались защитники Дмитрий Тихий и Артем Юран, а также полузащитник Илья Камышев.

По информации источника, несколько игроков уже начали поиски новых клубов.

Отмечается, что «Химки» также должны покинуть Александр Филин, Егор Данилкин, Брайан Идову, Александр Долгов, Илья Кухарчук и Денис Глушаков.

После подопечные Спартака Гогниева с 12 очками занимают 15-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ).

Ранее сообщалось, что наставник «Ростова» Валерий Карпин признан лучшим тренером ноября в РПЛ.

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