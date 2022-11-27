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Семак: «Зенит» может усилиться одним или двумя игроками в зимнее трансферное окно

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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о трансферных планах команды из Санкт-Петербурга в момент зимней паузы.

«У нас есть позиции, которые того требуют. Не исключено, что один-два игрока появятся: возможно, кто-то уйдет, и на их место надо будет брать других», — цитирует Семака «Матч ТВ».

Он подчеркнул, что работа по трансферам и возможной ротации ведётся постоянно.

«Зенит» с 42 очками по итогам 17 туров лидирует в чемпионате России. Далее в турнирной таблице расположились «Спартак» (36 очков), «Ростов» (35).

Ранее сообщалось, что арбитр Владимир Москалёв заменит Сергея Карасёва на матче между санкт-петербургским «Зенитом» и московским «Спартаком» в последнем туре группового этапа Кубка России.

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