Технический директор «Торино»: вопрос о выкупе Миранчука будет решаться ближе к лету

Технический директор «Торино» Давиде Ваньяти прокомментировал ситуацию с контрактом российского полузащитника Алексея Миранчука.

«Пока слишком рано говорить о возможном выкупе Миранчука. У нас есть ещё половина сезона, чтобы подумать над этим и принять решение. Будем подробно рассуждать об этом ближе к лету», — цитирует Ваньяти «РБ Спорт».

Миранчук выступает в «Торино» на правах аренды с августа. Хавбек сборной России в девяти матчах забил два мяча и сделал две результативные передачи.

Ранее Миранчук обратился к игрокам сборной России перед товарищеским матчем с Узбекистаном.