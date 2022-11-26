Мбаппе догнал Валенсию по голам на ЧМ-2022 в Катаре

Сборная Франция по футболу переиграла команду Дании на чемпионате мира 2022 года в Катаре.

Игра завершилась со счётом 2:1 в пользу французской команды, в составе которой дубль оформил Килиан Мбаппе. Этот гол стал для него третьим на турнире. Столько же мячей на счету у нападающего сборной Эквадора Эннера Валенсии. Футболисты возглавляют список бомбардиров ЧМ-2022.

Таким образом, Франция, заработав шесть очков, гарантировала себе путёвку на выход в 1/8 финала мундиаля. Дания с одним очком занимает третье место.

Ранее сообщалось, что сборная Франции гарантировала себе путёвку на выход в 1/8 финала ЧМ-2022.