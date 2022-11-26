Узнать больше

Мбаппе догнал Валенсию по голам на ЧМ-2022 в Катаре

Короткая ссылка
Сборная Франция по футболу переиграла команду Дании на чемпионате мира 2022 года в Катаре.
Мбаппе догнал Валенсию по голам на ЧМ-2022 в Катаре
  • Gettyimages.ru
  • © Fantasista

Игра завершилась со счётом 2:1 в пользу французской команды, в составе которой дубль оформил Килиан Мбаппе. Этот гол стал для него третьим на турнире. Столько же мячей на счету у нападающего сборной Эквадора Эннера Валенсии. Футболисты возглавляют список бомбардиров ЧМ-2022.

Таким образом, Франция, заработав шесть очков, гарантировала себе путёвку на выход в 1/8 финала мундиаля. Дания с одним очком занимает третье место.

Ранее сообщалось, что сборная Франции гарантировала себе путёвку на выход в 1/8 финала ЧМ-2022.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить