Мбаппе догнал Валенсию по голам на ЧМ-2022 в Катаре
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Игра завершилась со счётом 2:1 в пользу французской команды, в составе которой дубль оформил Килиан Мбаппе. Этот гол стал для него третьим на турнире. Столько же мячей на счету у нападающего сборной Эквадора Эннера Валенсии. Футболисты возглавляют список бомбардиров ЧМ-2022.
Таким образом, Франция, заработав шесть очков, гарантировала себе путёвку на выход в 1/8 финала мундиаля. Дания с одним очком занимает третье место.
Ранее сообщалось, что сборная Франции гарантировала себе путёвку на выход в 1/8 финала ЧМ-2022.