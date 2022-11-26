Лэнс Армстронг рассказал, как начал использовать допинг для улучшения результатов

Бывший американский велогонщик Лэнс Армстронг рассказал, как начал применять допинг в 1999 году, когда вернулся в спорт после долгого перерыва из-за болезни.

«Когда я начинал это делать, был неуверен в себе, беспокоился о том, как буду выступать. У меня не хватало доверия к своим навыкам. Это был впечатляющий опыт. Я мог проходить сквозь стены, я был непобедим. Тогда я понял, насколько силён допинг», — приводит слова Армстронга Essentially Sports.

В 2012 году Международный союз велосипедистов пожизненно дисквалифицировал велогонщика и лишил его семи титулов победителя «Тур де Франс».

Ранее глава Американского антидопингового агентства Трэвис Тайгарт призвал простить пожизненно дисквалифицированного за допинг Армстронга.