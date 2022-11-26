Глебов признан лучшим игроком ноября в РПЛ
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Как сообщает пресс-служба РПЛ, выбор в пользу 23-летнего россиянина предопределило решение легенд лиги.
Болельщики назвали лучшим игроком ноября нападающего «Оренбурга» Владимира Сычевого.
В нынешнем сезоне Глебов забил четыре мяча и отдал четыре результативные передачи в 22 матчах за ростовчан во всех турнирах. Контракт полузащитника с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.
Ранее Глебов поделился эмоциями от дебюта в качестве капитана сборной России.