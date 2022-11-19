Глебов — о капитанстве в сборной: маленько удивился, но на душе стало приятно

Полузащитник сборной России Данил Глебов поделился эмоциями от дебюта в качестве капитана национальной команды.

«Удивился? Маленько, да. Но на душе стало приятно, что я представляю страну как капитан, была небольшая гордость. В глубине души я полагал, что такое, возможно, произойдёт. Но постоянно об этом не думал», — цитирует Глебова Sport24.

Напомним, что 17 ноября сборная России сыграла со сборной Таджикистана. Игра прошла на Центральном республиканском стадионе в Душанбе и завершилась со счётом 0:0.

20 ноября подопечные Валерия Карпина проведут контрольный матч со сборной Узбекистана.

Союз европейских футбольных ассоциаций исключил сборную России из розыгрыша Лиги наций и не допустил её до участия в жеребьёвке чемпионата Европы 2024 года.

Ранее Глебов рассказал, что говорил Карпин в раздевалке после матча с Таджикистаном.