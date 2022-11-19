Глебов рассказал, что говорил Карпин в раздевалке после матча с Таджикистаном

Полузащитник «Ростова» Даниил Глебов рассказал, что говорил главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин в раздевалке после матча с Таджикистаном.

«Когда Карпин зашёл в раздевалку, он сказал: «Претензий по самоотдаче и выполнению установки нет», — цитирует Глебова Sport24.

Напомним, что 17 ноября сборная России сыграла с национальной командой Таджикистана. Встреча прошла на Центральном республиканском стадионе в Душанбе и завершилась со счётом 0:0.

20 ноября подопечные Карпина проведут контрольный матч со сборной Узбекистана.

Ранее бывший полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Андрей Аршавин поделился мнением о том, нужно ли сборной России переходить в Азиатскую футбольную конференцию.