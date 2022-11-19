Аршавин: России лучше оставаться в УЕФА и ждать возвращения в международные турниры
- РИА Новости
«Я бы не торопился переходить туда. РФС пока рано думать об этом. Я считаю, что нам лучше оставаться в УЕФА и ждать возвращения в международные турниры», — цитирует Аршавина «Чемпионат».
Напомним, что 17 ноября сборная России сыграла со сборной Таджикистана. Игра прошла на Центральном республиканском стадионе в Душанбе и завершилась со счётом 0:0.
20 ноября подопечные Валерия Карпина проведут контрольный матч со сборной Узбекистана.
Союз европейских футбольных ассоциаций исключил сборную России из розыгрыша Лиги наций и не допустил её до участия в жеребьёвке чемпионата Европы 2024 года.
Ранее бывший тренер московского «Спартака» Рауль Рианчо заявил, что составы сборных России и Испании находятся на одинаковом уровне.