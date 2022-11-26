Три очка Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Сент-Луис» в матче НХЛ

«Тампа-Бэй Лайтнинг» одержал победу над «Сент-Луис Блюз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча проходила на стадионе «Амали-Арена» в Тампе (США) и завершилась со счётом 5:2.

В составе хозяев заброшенными шайбами отметились Брейден Пойнт (2), Алекс Киллорн, Брэндон Хагель и Ник Пол.

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров отдал три результативные передачи.

У гостей голы на счету российского форварда Павла Бучневича и Джордана Кайра. На счету Бучневича также голевая передача.

Ранее гол российского защитника Артёма Зуба помог «Оттаве» разгромить «Анахайм» в матче НХЛ.