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Войцеховский победил Гладуна техническим нокаутом на боксёрском турнире в Москве

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Василий Войцеховский одержал победу над Давидом Гладуном в поединке на турнире VIP Boxing Party II в Москве.
Войцеховский победил Гладуна техническим нокаутом на боксёрском турнире в Москве
  • Gettyimages.ru

Бой был напряжённым и бескомпромиссным. Войцеховский дважды отправлял соперника в нокдаун. Но Гладун раз за разом поднимался с настила. Однако серия ударов в шестом раунде привела к остановке боя со стороны рефери. Войцеховский победил техническим нокаутом.

Сразу же после поединка Войцеховский вызвал на бой бывшего чемпиона мира Робина Красники из Германии.

Также российский боксёр отметил, что в ближайшее время совместно со своими менеджерами приступит к оформлению документов на получение гражданства Сербии.

На счету 25-летнего Войцеховского десять побед (шесть нокаутом) и ни одного поражения.

Ранее сообщалось, что российский боец смешанных единоборств (MMA) Арман Царукян проведёт бой против своего соотечественника Дамира Исмагулова на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Vegas 66.

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