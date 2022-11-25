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Президент РПЛ высказался об интеграции крымских клубов в российский футбол

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Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев поделился мнением об интеграции крымских клубов в российский футбол.
Президент РПЛ высказался об интеграции крымских клубов в российский футбол
  • РИА Новости

«На данный момент идёт процесс подготовки к аттестации и лицензированию крымских клубов. Коллеги из ФНЛ занимаются этим вопросом. Решение будет принимать исполком Российского футбольного союза. До начала мая должны успеть сделать всё», — приводит слова Алаева «Чемпионат».

Президент РПЛ отметил, что в Международной федерации футбола (ФИФА) и Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) понимают, что футбол в Крыму должен развиваться.

«За восемь лет ФИФА и УЕФА ничего не сделали. Совершенно верно. Они выделяли деньги местным клубам, но не смогли их физически туда доставить. В какой-то момент поняли, что футбол надо развивать. Но это было тогда, сейчас диалога с людьми из УЕФА и ФИФА у меня нет. Те решения, которые озвучили наши руководители, вы слышали», — сказал он.

Напомним, что ФИФА и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях на неопределённый срок.

Ранее президент РПЛ ответил на вопрос о возможном переходе РФС в Азиатскую конфедерацию.

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