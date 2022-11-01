Ондуа: российский флаг на моих бутсах — знак уважения к стране, в которой я вырос

Имеющий гражданство России полузащитник сборной Камеруна Гаэль Ондуа объяснил, почему играет в бутсах с российским флагом на чемпионате мира 2022 года в Катаре.

«Вижу большое внимание к моим бутсам. И на всякий случай хочу подчеркнуть, что российский флаг на моих бутсах — знак уважения к стране, в которой я вырос, сформировался и получил футбольное образование», — написал Ондуа в своём Telegram-канале.

Полузащитник отметил, что в России живут его родные.

«Это наш с ними общий дом. В бутсах с российским флагом я играю уже очень много лет и не собираюсь нарушать эту традицию», — написал он.

24 ноября сборная Камеруна потерпела поражение от команды Швейцарии в матче первого тура группового этапа чемпионата мира 2022 года со счётом 0:1. Ондуа вышел на замену на 68‑й минуте. Полузащитник сыграл в бутсах с изображением российского флага.

Ранее сообщалось, что Ондуа обратился к россиянам перед первым матчем на ЧМ-2022 в Катаре.