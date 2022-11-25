Боец TOP DOG Селиванов объявил о завершении карьеры из-за проблем с сердцем

Бывший чемпион лиги Punch Club Алексей Селиванов объявил о завершении карьеры из-за проблем с сердцем.

«Хочу официально заявить: я заканчиваю карьеру бойца. Причиной данного решения стали проблемы с сердцем. Оно не вывозит нагрузок профессионального спортсмена — две тренировки в день», — заявил Селиванов журналистам.

По его словам, врачи не запретили ему тренироваться, но рекомендовали делать это без усердия и посадили на «пожизненное употребление таблеток». Он также отметил, что остаётся частью семьи TOP DOG.

Последний поединок 32-летний боец провёл на турнире TOP DOG 16 с Артуром Свиридовым. Бой закончился победой Селиванова единогласным решением судей. В кулачных боях он одержал четыре победы при одном поражении.

Ранее чемпион мира по версии Всемирного боксёрского совета в тяжёлом весе британец Тайсон Фьюри заявил, что хочет провести поединок против соотечественника Энтони Джошуа перед завершением карьеры.