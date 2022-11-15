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Фьюри рассказал, с кем хочет сразиться перед завершением карьеры

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Чемпион мира по версии Всемирного боксёрского совета (WBC) в тяжёлом весе британец Тайсон Фьюри заявил, что хочет провести поединок против соотечественника Энтони Джошуа перед завершением карьеры.
Фьюри рассказал, с кем хочет сразиться перед завершением карьеры
  • Gettyimages.ru
  • © Nick Potts - PA Images

«Не думаю, что смогу завершить карьеру прямо сейчас. Потому что мне нужен бой с Джошуа. Это бой, который люди хотят видеть, который я хочу увидеть, как фанат бокса», — цитирует Фьюри Sky Sports.

Напомним, что Фьюри проведёт бой с Чисорой 3 декабря. Поединок пройдёт на стадионе лондонского футбольного клуба «Тоттенхэм».

Фьюри и Чисора уже дважды встречались на ринге — в 2011 и 2014 годах. Оба раза победу одерживал Фьюри.

Ранее Фьюри рассказал, что после боя с соотечественником Дереком Чисорой он может провести поединок с украинцем Александром Усиком.

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