Фьюри рассказал, с кем хочет сразиться перед завершением карьеры
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«Не думаю, что смогу завершить карьеру прямо сейчас. Потому что мне нужен бой с Джошуа. Это бой, который люди хотят видеть, который я хочу увидеть, как фанат бокса», — цитирует Фьюри Sky Sports.
Напомним, что Фьюри проведёт бой с Чисорой 3 декабря. Поединок пройдёт на стадионе лондонского футбольного клуба «Тоттенхэм».
Фьюри и Чисора уже дважды встречались на ринге — в 2011 и 2014 годах. Оба раза победу одерживал Фьюри.
Ранее Фьюри рассказал, что после боя с соотечественником Дереком Чисорой он может провести поединок с украинцем Александром Усиком.