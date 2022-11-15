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Фьюри: бой с Усиком пройдёт в Саудовской Аравии

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Чемпион мира по версии Всемирного боксёрского совета (WBC) в тяжёлом весе британец Тайсон Фьюри рассказал, что после боя с соотечественником Дереком Чисорой он может провести поединок с украинцем Александром Уиском.
Фьюри: бой с Усиком пройдёт в Саудовской Аравии
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«Если Усик реально хочет этого боя, то мы можем встретиться уже в следующем поединке. Но это при условии, что я одолею Чисору и всё пойдёт так, как надо. Бой с Усиком, скорее всего, пройдёт в Саудовской Аравии. Я подерусь там, а затем вернусь в Великобританию», — цитирует Фьюри Boxingscene.

Напомним, что Фьюри проведёт бой с Чисорой 3 декабря. Поединок пройдёт на стадионе лондонского футбольного клуба «Тоттенхэм».

Фьюри и Чисора уже дважды встречались на ринге — в 2011 и 2014 годах. Оба раза победу одерживал Фьюри.

Усик 21 августа в Джидде (Саудовская Аравия) отстоял свои пояса в поединке с Энтони Джошуа. Украинец не знает поражений на профессиональном ринге — у него 20 побед (13 — нокаутом).

Ранее менеджер Усика сообщил, что следующим соперником боксёра будет Фьюри.

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