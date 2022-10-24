Менеджер Усика сообщил, что следующим соперником боксёра будет Фьюри
- Gettyimages.ru
«Он всегда просит много денег, хочет драться с топовым боксёром, но он дерётся с Чисорой в третий раз. Он большая звезда. Он чемпион WBC в тяжёлом весе, и если ему не повезёт, то 3 декабря он станет следующим соперником Александра Усика», — приводит слова Красюка BoxingScene.
Усик 21 августа в Джидде (Саудовская Аравия) отстоял свои пояса в поединке с Энтони Джошуа. Украинец не знает поражений на профессиональном ринге — 20 побед (13 — нокаутом).
Фьюри провёл 33 боя, в которых 32 раза одержал победу, один поединок закончился ничьей.
Ранее сообщалось, что Фьюри проведёт бой с Чисорой 3 декабря.