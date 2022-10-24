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Менеджер Усика сообщил, что следующим соперником боксёра будет Фьюри

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Менеджер чемпиона WBO, WBA, IBO и IBF в тяжёлом весе Александра Усика Александр Красюк сообщил, что следующим поединком украинца будет бой с Тайсоном Фьюри.
Менеджер Усика сообщил, что следующим соперником боксёра будет Фьюри
  • Gettyimages.ru

«Он всегда просит много денег, хочет драться с топовым боксёром, но он дерётся с Чисорой в третий раз. Он большая звезда. Он чемпион WBC в тяжёлом весе, и если ему не повезёт, то 3 декабря он станет следующим соперником Александра Усика», — приводит слова Красюка BoxingScene.

Усик 21 августа в Джидде (Саудовская Аравия) отстоял свои пояса в поединке с Энтони Джошуа. Украинец не знает поражений на профессиональном ринге — 20 побед (13 — нокаутом).

Фьюри провёл 33 боя, в которых 32 раза одержал победу, один поединок закончился ничьей.

Ранее сообщалось, что Фьюри проведёт бой с Чисорой 3 декабря.

 

 

 

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