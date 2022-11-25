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Боброва — о выступлении Худайбердиевой и Базина: это пока не на 90 баллов

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Олимпийская чемпионка в командном турнире по фигурному катанию Екатерина Боброва высказалась о результатах Елизаветы Худайбердиевой и Егора Базина на втором этапе Гран-при России в Самаре.
Боброва — о выступлении Худайбердиевой и Базина: это пока не на 90 баллов
  • РИА Новости
  • © Александр Вильф

«Это было просто вау! Это реально было круто! У меня просто слов не было, когда я увидела эту оценку, честно. То есть мы их хвалим, говорим, как они прибавили. Но это пока не на 90 баллов. Очнитесь, пожалуйста», — цитирует Боброву «Чемпионат».

В произвольном танце Базин допустил два падения. Несмотря на это, пара сохранила лидерство и заняла первое место, набрав 210,42 балла.

Второе место заняли Елизавета Шанаева и Павел Дрозд (191,60). Третьими стали Полина Усова и Михаил Антонов (171,57).

Ранее сообщалось, что Худайбердиева и Базин оценили развитие фигурного катания в стране.

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